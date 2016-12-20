Karlov suikastı sonrası Fenerbahçe'nin Rus rakibinden açıklama

Rus Büyükelçisi'nin Ankara'da öldürülmesi, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi ikinci turunda karşılaşacak Krasnodar ve devre arası kampında Türkiye'ye gelmeyi planlayan bazı Rus kulüplerinde hareketliliğe neden oldu.



'Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz'



Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre; Krasnodar Genel Direktör Yardımcısı Hakuna Nurbiy, "Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz. Fenerbahçe güvenliğimizi sağlayacağı konusunda kesin bir garanti veriyor. Bu yüzden şüpheye düşecek bir durum yok. Rus Büyükelçisi'nin başına gelen elbette çok kötü bir şey. Ancak bu olayla, önümüzdeki futbol maçı arasında bir paralellik kurmak doğru olmaz" dedi.



Erteleme istemeyecekler



Rus Sport Express'te yer alan haber ise ortaya çıkan yeni durumun Fenerbahçe-Krasnodar maçını etkileyip etkilemeyeceğini masaya yatırdı. Rus Büyükelçi'nin öldürülmesinin ardından Rus kulübünden yöneticilerden bilgi alan sitenin haberinde 'Krasnodar Kulübü, Fenerbahçe maçının ertelenmesini düşünmüyor' ifadesi kullanıldı. Öte yandan Krasnodar Genel Direktörü Vladimir Khashig konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.



UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Fenerbahçe - Krasnodar eşleşmesinde ilk maç 16 Şubat'ta Rusya'da rövanş ise 22 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.



'Kamp yerini değiştirmiyoruz'



Rusya Premier Lig ekiplerinden Arsenal Tula Başkanı Guram Adzhoyev "Türkiye'de 12 Ocak'ta Belek'te kampımız var. O tarihe kadar aksi bir şeyler olması durumunda zaten bize uyarı gelir. Ancak şu an için kamp yerimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Umarım her şey yolunda gidecek" dedi.



Lucescu'nun takımı da geliyor



Devre arası kampı için Türkiye'ye gelmeyi planlayan Rus ekipleri arasında Lucescu'nun başında olduğu Zenit, Terek Grozny, Amkar, Anzhi Mahackala, Orenburg ve Krylya Sovetov gibi ekipler bulunuyor. Bu ekiplerin gelişmelerin ardından nasıl bir tavır alacakları merak konusu oldu. Geçtiğimiz yılki uçak krizinin ardından Rus kulüpleri devre arası Türkiye programlarını iptal etmişlerdi.



'Bu hafta karar vereceğiz'

Bir başka birinci lig ekibi UFA'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Kulübün Genel Direktörü Shamil Gazizov, Türkiye'ye gidip gitmeyeceklerine dair kararı vermek için kendi içlerinde görüşeceklerini belirterek, "Türkiye'ye gidip gitmeyeceğimizi bilmiyorum. Bu hafta içinde karar vereceğiz" diye konuştu.



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