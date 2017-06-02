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Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı

Tayfun Pektürk, Menemen Belediyespor'la ön protokol imzaladıktan bir gün sonra yeşil kırmızılı kulübe dönüp, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Karşıyaka'da Tayfun Pektürk imzaladı

SPOR Toto 2'nci Lig'de geçen sezon Karşıyaka formasıyla 7 gol, 18 asistlik performansıyla iyi bir grafik yakalayan Tayfun Pektürk, Menemen Belediyespor'la ön protokol imzaladıktan bir gün sonra yeşil kırmızılı kulübe dönüp, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Karşıyaka ile mukavelesi sona eren Tayfun, Menemen'den gelen cazip teklif üzerine dün sarı lacivertli kulüple masaya oturdu ve 1 yıllık ön protokol yaptı.

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapma şansı bulunmayan ve mevcut kadroyu korumak isteyen Karşıyaka yönetimi, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'le görüşerek Tayfun'dan vazgeçmelerini istedi. "Karşıyaka'yı zor durumda bırakacak bir davranış içine girmeyiz" diyen Başkan Şahin ön protokolu yırtınca bugün Karşıyaka'ya dönen Tayfur, yeşil kırmızılı kulüple 2018'e kadar sözleşme imzaladı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Karşıyaka
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