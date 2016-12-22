Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

Kartal, Babel'i bekliyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi Ryan Babel'in resmi imzayı atacağı günü bekliyor.

Kartal, Babel'i bekliyor
Deportivo'nun 3-1 kazandığı Real Betis karşılaşmasında 89 dakika sahada kalan ve bir gol atan Babel, maç sonu yaptığı açıklama ile çeşitli sebeplerden dolayı futbol hayatına İspanya dışında devam edeceğini belirtti ve Deportivo'ya veda etti. Babel maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile beraber iki takımdan daha teklif aldığını ve menajeri ile görüştükten sonra kesin kararını ilan edeceğini ifade etti.

Hollandalı sol açık ile her konuda anlaşan ve ön protokol yapan Siyah Beyazlılar ise, oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi imza atmasını bekliyor.

2013-15 sezonları arasında Kasımpaşa forması giyen Babel, 59 maçta 14 gol atmayı başarmıştı. Deportivo'ya 3 aylığına gelen Ryan Babel, burada da başarılı bir performans sergileyerek La Liga macerasını 4 gol 1 asist ile tamamladı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Suriye'den önemli Türkiye açıklaması
Sonraki Haber
Köpeği kurtarmak için seferber oldular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.