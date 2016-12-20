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Kartal, potadaki çıkışını sürdürmek istiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Yunan ekibi AEK Ahens’i konuk edecek.

Kartal, potadaki çıkışını sürdürmek istiyor
Deplasmanda karşılaştığı AEK Athens’i 88-78 gibi farklı bir skorla geçen Beşiktaş Sompo Japan, evinde kazanıp FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip yarın saat 20.00'de Akatlar Arena'da AEK Ahens ile karşı karşıya gelecek.
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lider durumda yer alan siyah-beyazlı ekip, 10. hafta itibariyle 8. galibiyetini almak istiyor. 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan Beşiktaş Sompo Japan, kendi evinde Yunan rakibine karşı oynayacağı mücadeleyi kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor. 

Kaynak: İHA
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