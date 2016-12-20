Kasımpaşa: 3 - İnegölspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Kasımpaşa, evinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor’u ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi Kasımpaşa’nın 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda içeriye çıkarılan topta ceza sahası içinde karambol yaşandı. Yaşanan karambol sonrası top Emre Dağ’ın önünde kaldı. Emre pasını altıpas önünde Emre Okur’a bıraktı. Emre meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1



21. dakikada sağ taraftan Hacı Mustafa Karabulut’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi penaltı noktası üzerinde Bilal Özdemir’in kafa vuruşunu Ahmet Yıldırım kale çizgisinden son anda çıkardı.

34. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Ferhat Kiraz’ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

41. dakikada ceza sahasına doğru savunma arkasına gönderilen uzun pasta Otigba ile kaleci Kadem Burak Yaşar’ın anlaşmazlığında araya giren Mahmut Şeker, pasını ceza saha içinde boş durumda bulunan Emre Okur’a bıraktı. Emre meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

44. dakikada Hasan Bilal’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak Ali Aytemur’un eline çarpınca hakem Erkan Engin beyaz noktayı gösterdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Batuhan Altıntaş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

45+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferhat Kiraz, ortasını ceza sahası içerisinde bulunan Batuhan Altıntaş’a gönderdi. Batuhan’ın penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

71. dakikada sol kanatta topla buluşan Bartu Kurtuldu, pasını ceza sahası sol çaprazında bulunan Shala’ya bıraktı. Shala’nın ceza sahası çizgisinin hemen dışından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Erkan Engin xx, Cumhur Altay xx, Ahmet Ayaz xx

Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar xx, Hamit Yıldırım xx, Otigba xx, Bozhikov xx, Ferhat Kiraz xxx, Ahmed İldiz xx, Pavelka xx (Hakan Demir dk. 46 xx), Shala xx (İsmail Ayaz dk. 78 ?), Turgut Doğan Şahin xx (Bartu Kurtuldu dk. 69 x), Hasan Bilal xx, Batuhan Altıntaş xxx

Yedekler: Emirhan Emir, Arda Kürşat Kaya, Ali Göçmen, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

İnegölspor: Mustafa Güngör xx, Lider Koç xx, Ali Aytemur xx, Bilal Özdemir xx, Recep Yılmaz xx, Emrah Dağ xx (Hasan Küçcük dk. 80 ?), Oğuz Kocabal xx, Hacı Mustafa Karabulut xx, Ömürcan Yıldırımlı xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 75 ?), Mahmut Şeker xx (Ömer Faruk Boz dk. 46 xx), Emre Okur xxx

Yedekler: Hamdi Tevfik Altıok, Ömer Faruk Gümüş, Mustafa Vargel, Enes Bayır

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Goller: Emre Okur (dk. 14 ve 41) (İnegölspor), Batuhan Altıntaş (dk. 34, 45 ve 45+2) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), Ali Aytemur, Ömer Faruk Boz (İnegölspor)

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