Kayseri Erciyesspor ligin dibinde

Bu sezon iki ayrı grupta toplam 36 takımın mücadele ettiği Spor Toto 2. Lig'de ilk yarı maçları tamamlandı. Galibiyet alamayan ve ilk yarıyı-1 bir puan ile kapatan Kayseri Erciyesspor, iki grup göz önüne alındığında en kötü performansı çizen takım oldu. Mavi-Siyahlılar 17 haftada kalesinde tam 50 gol görürken 2.94 gol yeme oranı ile İkinci Lig'in en fazla gol yiyen takımı oldu.

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Spor Toto 2. Lig'de ilk yarı maçları sona erdi. Beyaz ve Kırmızı olmak üzere iki ayrı grupta toplam 36 takımın mücadele ettiği ligde ilk yarıyı Beyaz Grubu 33 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kırmızı grubu ise 37 puan toplayan MKE Ankaragücü lider olarak kapattı. İki grup göz önüne alındığında en kötü performansı bu sezon yönetim istikrarsızlığı yaşayan ve 2. Lig'in en genç kadrosuna sahip olan Kayseri Erciyesspor gösterdi. Bu sezon bu ligde galibiyet alamayan tek takım olan Mavi-Siyahlı takım 17 hafta sonunda sadece 2 beraberlik alabildi. Ligde oynadığı 15 maçı kaybeden Kayseri ekibi kalesinde tam 50 gol gördü. Maç başına 2.94 gol yeme ortalaması ile 36 takım arasında en fazla gol yiyen takım olan Kayseri Erciyesspor’u bu konuda takip eden Beyaz Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor ise 29 gol yedi. Kayseri takımı en yakın takipçisinden bile 21 gol fazla yemiş oldu. Buna karşılık sadece 12 gol atabilen ekip -38 averaj ve -1 puan ile ilk yarıya nokta koydu. TFF Kulüp Lisans Kulübü, yaptığı inceleme sonrasında verilen sürede noksanlarını gideremeyen ve uyarılara rağmen düzelmediği gerekçiyle Kayseri Erciyesspor'un üç puanını silmişti. Böylece ligde sadece 2 beraberlik alan Mavi-Siyahlılar ilk yarıyı -1 puanda bitirmek zorunda kaldı.



En farklı yenilgiler

Kayseri Erciyesspor, ligde en farklı mağlubiyetlerini 2. haftada deplasmanda Aydınspor 1923'e 6-1 ve 11. haftada kendi sahasında Etimesgut Belediyespor'a 5-0 mağlup olarak aldı. Mavi-Siyahlılar, ligde berabere tamamlayabildiği iki maçıda kendi sahasında oynadı. 7. Haftada Tokatspor ile 1-1 berabere kalan ekip 17. hafta mücadelesinde Kastamonuspor 1966 takımı ile 0-0 berebare kaldı. Kastamonuspor 1966 ile oynanan maç aynı zamanda Kayseri Erciyesspor'un ligin ilk yarısında gol yemeden kapatabildiği tek maç oldu.



Goller 5 oyuncudan

Ligin ilk yarısında rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabilen ve 0,70 gol ortalaması ile oynayan Kayseri Erciyesspor'un en golcu oyuncusu 5 gol atan Tayyip Kanarya oldu. Bu oyuncunun yanısıra Furkan Ulus ile Serkan Demerizen ikişer kez gol sevinci yaşadı. Mehmet Seçme ile Tagay Adamcıl ise takımlarına bir gollük katkı sağladı. Mavi-Siyahlı takımın bir golü ise Bugsaşspor maçında rakip oyuncuların kendi kalesine attıkları gol ile geldi.

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