Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Marius Sumudica için imza töreni düzenlendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, 46 yaşındaki Rumen teknik direktör Marius Sumudica için imza töreni düzenlendi.



Kulüp başkanı Erol Bedir, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, dün akşam geç saatlerde Kayserispor'un yeni teknik direktörünü belirlediklerini hatırlattı.



Sumudica ile her şeyi ayrıntılarıyla konuşup imza altına aldıklarını aktaran Bedir, "Yeni hocamız Romanya'nın Astra Giurgiu takımının 2 yıldır teknik direktörlüğünü yapıyordu. Adı biraz uzun. Kendisi 'bana kısaca Şumi diyebilirsiniz' diyor. Bizim de işimize geldi biz de hemen 'Şumi' demeye başladık." dedi.



Bedir, heyecanlı, başarılı ve dürüst bir teknik adamla anlaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Uyum açısından, kişilik bakımından bize çok şey katacaktır. Heyecanlı, samimi, dürüst ve en iyisini verebilecek bir hoca olarak görüyoruz. Çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Kendisine Türkiye'ye ve Kayseri'ye hoş geldin diyorum. Bugün bu törenden sonra hocayla oturup transfer konusunu görüşeceğiz. Onun kafasında olan oyuncular var, bizim daha önce yaptığımız çalışmalar var onları masaya yatıracağız. Kamp programı, kampın yeri, hazırlık maçlarının yeri ve zamanını konuşacağız. Zannediyorum 27-28 Haziran'da kamp başladığında transferlerimizin yüzde 80'i tamamlanmış olur."



"Takımın savaşa giren komando gibi sahaya çıkmasını isterim"



Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Sumudica da Spor Toto Süper Lig'de çalışacağı için çok mutlu olduğunu belirtti.



Başka takımlardan ve ülkelerden de teklifler olduğunu ama Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Rumen teknik adam, "Türkiye ligi hem daha güçlü hem de paranın fazla verildiği bir lig. Bu sadece benim için değil, herkes için geçerli. Burada olmaktan çok mutluyum, çok temiz kalpli insanlarla birlikteyim. Mourinho gibi çok büyük sözler, hedefler söylemeyeceğim ama buraya çalışmaya geldim ve çok çalışacağım." diye konuştu.



Yeni takımında başarılı olacağına inandığını vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:



"Futbol için deli oluyorum, benim saçlarım bu yüzden beyazladı. Daha 46 yaşındayım. Problem değil, kuaföre gider saçımı yaptırırım. Bu insanlar arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Aslında daha fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçlar benim yerime konuşacaktır. Her hoca gibi başarılı olursanız, sonuçları alırsanız burada devam edersiniz ama sonuçlar kötü olursa bavulunuzu alır gidersiniz. Kayseri'ye 2-3 aylık maaşımı alıp gitmek için gelmedim, burada 2 yıl kalmaya geldim. Sözleşmemi bitireceğim. Çok zor bir süreç. Türkiye'deki insanları biliyorum, Romanya'daki gibiler. Kimse beklemez, sabretmez. Şuna söz veriyorum ki bu sezonki Kayserispor geçen sezonkinden daha iyi sonuçlar alacak. Fakat bunu tek başıma yapmam çok zor. Herkesin desteğine ihtiyacım var. Takımın savaşa giren komando gibi sahaya çıkmasını isterim. Bu benim futboldaki felsefemdir."



Konuşmaların ardından Sumudica, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.