Kerem Tunçeri: Finlandiya maçını kötü kaybettik

Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, Samsun’da oynanan U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonasına ilişkin, "Gönlümüz gruptan çıkmayı isterdi ama Finlandiya maçını kötü kaybettik" dedi.

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U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonasını izlemek için Samsun’a gelen Türkiye Basketbol Federasyonu A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, özel bir okulda öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilerin sorularını cevaplayan Tunçeri, U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonasında mücadele eden genç millileri değerlendirdi. Gruplardan çıkamadıkları için üzgün olduğunu belirten Tunçeri, “Gönlümüz gruptan çıkmayı isterdi ama Finlandiya maçını kötü kaybettik. Dün de Almanya maçını iyi oynadık ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Buradaki amaç çocukları yetiştirip, 1. Lig’de ve A Milli Takım’da forma giydirmek. Bizim için derece tabii ki çok önemli ama bundan sonraki hedeflerimizin içerisinde hem turnuvalarda başarılı olmak ve önemli olan da A Milli Takım’a kadar yetiştirip, oradan da oyun şeklini çıkartabilmek” dedi.



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