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Kılıçdaroğlu, şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı

"Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ı, Şenol hocayı ve futbolcuları yürekten kutluyorum"

Kılıçdaroğlu, şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş'ın şampiyon olması dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ı, Şenol hocayı ve futbolcuları yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #Şampiyon #twitter
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