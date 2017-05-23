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Kjaer'in menajeri Marsilya tesislerinde!

Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe, Kjaer'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Marsilya tesislerine gittiğini ileri sürdü.

Kjaer'in menajeri Marsilya tesislerinde!

L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre yeni bir yapılanmaya giden Marsilya ile Lyon, Danimarkalı stoperi transfer listelerine aldı.

Kjaer'in menajerinin birkaç gün önce Marsilya tesislerinde görüldüğü, Fenerbahçe'nin bu transfer için 10-15 milyon Euro arası bir bedel belirlediği iddia ediliyor. Geçmiş dönemde Lille'i çalıştıran Marsilya'nın teknik direktörünün Kjaer ile aynı dönemde çalışmamasına rağmen oyuncuyu yakından tanıdığı da haberin içerisindeki bir başka detay.

Marsilya, Kjaer'in haricinde Zouma, Koscielny, Rami ve Abdennour'u da takibe aldı.

Lyon'da ise Nikolas Nkoulou ve Mapou Yanga-Mbiwa'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Kjaer'in isminin gündeme geldiği ifade edildi. Yine Liverpool'da Mamadou Sakho da bir başka aday.

Daha önce Serie A devi Milan da Kjaer'i gündemine almış fakat daha sonra Villarreal'dan Mateo Musacchio'yu transfer etmişti.

(Ajansspor)

Etiketler; #fenerbahçe #fransa #LEquipe #kjaer #marsilya #Zouma #Koscielny #Rami #Abdennour
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