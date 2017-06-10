SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Otokar’ın milli tank Altay tankında teklifini uygun bulmadı. 30 Mart 2007’de dönemin Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin toplantısında ele alınan milli tank projesine davet edilen ve seri üretim için son teklifini geçen yıl veren Koç Holding’in iştiraki Otokar’a ret yanıtı geldi.

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Otokar’ın dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSM’nin “Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi” ile ilgili olarak en son 29 Ağustos 2016’da yapılan özel durum açıklamasında, SSM’ye BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğunun kamuya duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “SSM tarafından şirketimize bugün (dün) tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir” denildi. SSM’nin süreçle ilgili açıklamalarının takip edilerek ihale sürecine Otokar tarafından katılma kararı alınması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca gerekli açıklamaların yapılacağı bildirildi.





Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, geçen yıl kasımda MÜSİAD tarafından düzenlenen fuarda Altay muharebe tankının prototipinin tamamlandığını 250 tanklık ilk seri üretim için son teklifin de yapıldığını belirterek, “Altay’ın seri üretimi için gerekli bütün altyapıyı planlama ve programlamayı yaptık. Düğmeye basıldığı andan itibaren seri üretim için 18-22 ay arasında Otokar olarak seri üretime geçebileceğiz” diye konuşmuştu. Otokar, Altay tankı için Türk savunma sanayinde 100’ü aşkın şirketle birlikte çalışıyordu. Otokar’ın sunduğu teklif, 250 adet Altay’ın seri üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini kapsıyordu./Hürriyet