Almanya'nın Köln kentinde sokağa çıkan Beşiktaşlılar takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Almanya'nın Köln kentinde coşkuyla kutlandı.



Köln şehir merkezinde ellerinde Beşiktaş ve Türk bayrakları ile sokağa çıkan siyah beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan şarkılar ve marşlar söyleyerek şampiyonluklarını kutladı.



Araçlarını bayraklarla süsleyen bazı taraflar ise kutlamalara korna çalarak katıldı.



Alman polisi meşale yakan tarafları uyararak meşale yakılmasına izin vermedi.



Kutlamaların yoğun olarak yaşandığı Ring caddesi bir süre trafiğe kapandı.