Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Contra

Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu... Yeşil Beyazlılar Aykut Kocaman'ın yerine Rumen teknik direktör Cosmin Contra ile anlaşmaya vardı...

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Contra

Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu... Yeşil Beyazlılar Aykut Kocaman'ın yerine Rumen teknik direktör Cosmin Contra ile anlaşmaya vardı...

Contra kariyerinde Timisoara, Fuenlabrade, Ploiesti, Guangzhou ve Alcorcon takımlarında da çalıştı.

Contra 2014 yılında Lalıga Santander'de de görev almış ve Getafe'nin teknik direktörülüğünü yapmıştı. (Bein Sports)


Kaynak: AA
Etiketler; #konyaspor #teknik direktör #aykut kocaman #Timisoara #Fuenlabrade #Ploiesti #Guangzhou #Alcorcon
banner863
Önceki Haber
Vatan Partisi, FETÖ davalarına katılma talebinde bulundu
Sonraki Haber
Londra'da üçüncü teröristin de kimliği belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.