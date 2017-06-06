Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu... Yeşil Beyazlılar Aykut Kocaman'ın yerine Rumen teknik direktör Cosmin Contra ile anlaşmaya vardı...

Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu... Yeşil Beyazlılar Aykut Kocaman'ın yerine Rumen teknik direktör Cosmin Contra ile anlaşmaya vardı...



Contra kariyerinde Timisoara, Fuenlabrade, Ploiesti, Guangzhou ve Alcorcon takımlarında da çalıştı.



Contra 2014 yılında Lalıga Santander'de de görev almış ve Getafe'nin teknik direktörülüğünü yapmıştı. (Bein Sports)