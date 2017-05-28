Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, daha önce anlaşmaya vardığı Rus smaçör Tatiana Kosheleva ile resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, daha önce anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Rus smaçör Tatiana Kosheleva ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Volley Hotel’de gerçekleştirilen imza törenine Kosheleva'nın yanı sıra Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil katıldı.



"CEV Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuracağız"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ali Yüce, transferlerinin devamının geleceğini belirterek, "Rusya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri Türkiye'nin en büyük kulübüne şu an imza attı. Transferlerimizin devamı gelecek. Bütün Galatasaray camiasına armağan olsun. CEV Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kadro kuracağız. Şimdiye kadar transferlerimizde bunu gösterdik, bundan sonra da taraftarlarımız beklenti içinde olsun." ifadelerini kullandı.





