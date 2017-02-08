Kundaklamadan dolayı görevi bırakıyor!

Haftasonu Lazio’ya 6-2 yenilen Pescara’da başkan Daniele Sebastiani’nin iki arabası kundaklandı. Başkan bu olayın ardından kulüpteki hisselerini satacağını söyledi.

0 0 0 0

Sebastian saldırılardan dolayı çok öfkelendiğini ve sezon sonu kulüple bağlantısını kesmek istediğini ifade etti.



Başkan “Eğer bizi buradan göndermek istiyorsanız bizim gitmemiz için elimizdeki hisseleri satın almalısınız” dedi.



Hafta sonu Lazio’ya 6-2 yenilen Pescara, Serie A’da ligde son sırada. Takım, 23 haftası geride kalan ligde sadece 1 galibiyet aldı ve 9 puan toplayabildi. 17’nci sıradaki Empoli ile arasındaki puan farkı 13.



İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, başkan Sebastiani’yi telefonla arayarak eylemi ‘aşağılık’ olarak değerlendirdi ve dayanışma çağrısı yaptı.



Serie A da kundaklamayı ‘vahşi bir vandalizm’ olarak duyurdu./vatan