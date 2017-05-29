Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak final maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.
Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs'ta Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakem Fırat Aydunus görev yapacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak final maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.