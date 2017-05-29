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Kupa finalinde Aydınus düdük çalacak

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs'ta Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında hakem Fırat Aydunus görev yapacak

Kupa finalinde Aydınus düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak final maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Türkiye Futbol Federasyonu #Merkez Hakem Kurulu #Medipol Başakşehir #final #fırat aydınus #atiker konyaspor
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