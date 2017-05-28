Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Kvitova galibiyetle döndü

Çek tenisçi Kvitova, evinde bıçaklı saldırıya uğradıktan 5 ay sonra çıktığı ilk maçta, dünya 85 numarası Boserup'u yenerek Fransa Açık'ta adını 2. tura yazdırdı

Kvitova galibiyetle döndü

Evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li Julia Boserup'u 2-0 yenerek Fransa Açık Turnuvası'nda (Roland Garros) 2. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasına 15 numaralı seribaşı olarak katılan Petra Kvitova, ilk turda dünya 85 numarası Julia Boserup ile karşılaştı.

Sol elinden geçirdiği operasyon sonrası kortlara dönen Kvitova, müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çek #tenisçi #tenis #spor #Hırsız #abd #petre kvitova
banner863
Önceki Haber
Kahramanmaraş'ta "Kartal Yuvası" açıldı
Sonraki Haber
Beşiktaş maçı öncesi Gaziantepspor'da istifa: Kapalı kapılar ardında ne oluyor?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.