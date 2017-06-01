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LeBron James'e ırkçı saldırı

Irkçı saldırıya maruz kalan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, bu olayın ABD'de siyahlara karşı ırkçılığın sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

LeBron James'e ırkçı saldırı

NBA final serisi kapsamında bir basın toplantısında konuşan James, olay sırasında ailesinin zarar görmediğini belirterek, ABD'de ırkçılık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irkçılığın ABD'de sorun olmaya devam ettiğini belirten LeBron James, "Bu olay, ırkçılığın her zaman dünyanın ve ABD'nin bir parçası olmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD'de nefret suçları, özellikle siyahlara karşı her gün yaşanmaya devam ediyor. Çoğu zaman insanlar, gerçek yüzlerini ve sizin hakkınızdaki görüşlerini gizliyor. Sizi gördüklerinde yüzünüze gülümsemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

?James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına, ABD genelinde siyah insanlara karşı söylenen ırkçı bir kelime sprey boyayla yazılmıştı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olay hakkında soruşturma açıldığını ifade etmişti./Sputnik

Etiketler; #lebron james #abd #nba #Cleveland Cavaliers
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