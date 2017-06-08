Lens: "önceliğim Fenerbahçe ama görüşmeler ağır ilerliyor"

"Sadece Beşiktaş değil başka takımların da ilgisi var"



Fenerbahçe'deki 1 yıllık kiralık sözleşmesi dolan ve Sunderland'in futbolcusu olarak transfer dönemini bekleyen Jeramain Lens Milli takım kampında Fox Sports'un sorularını yanıtladı. Muhabirin "Fenerbahçe'de devam edecek misin ? Sorusuna "Ben istiyorum ama iki tarafın da istemesi lazım. Şartların da iki taraf adına uyması lazım. Benim önceliğim Fenerbahçe. Talebimizi ilettik. Onlar da menajerimle görüştüler. Ama çok yavaş ilerliyor" cevabını verdi.



Beşiktaş sorulunca ise Lens "ilgileri olabilir " diyerek gülüyor. Hollandalı oyuncu, "Menajerim görüşüyor. Sadece Beşiktaş değil bir çok kulübün ilgisi var. Bekleyip göreceğiz" şeklinde sözlerini tamamlıyor.