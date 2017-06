Osmanlıspor Genel Menajeri Yurtgüven: "Beklediğimizin çok çok altında bir performans sergiledik"

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 13. sırada bitiren Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven, 2016-2017 sezonunda beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, "Lig performansımızın bize yakışmadığını düşünüyorum." dedi.

AA muhabirine 2016-17 sezonunu değerlendiren Yurtgüven, Hamza Hamzaoğlu ile yaşanan ayrılık süreci ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğini ifade eden Yurtgüven, Avrupa kupalarında çok büyük başarı elde ettiklerinin altını çizdi.

Yurtgüven, tarihlerinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katıldıklarına dikkati çekerek, "2. ön eleme turundan başlayıp gruplara kaldık. Avrupa'nın ciddi rakiplerini geride bırakıp gruptan lider çıktık. Son 32 turunda ise Olympiakos'a şanssız bir şekilde elendik. O turu da her zaman geçebilecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda Avrupa'da beklenenin üzerinde bir başarı elde ettik." diye konuştu.

Süper Lig'in ilk yarısını da Avrupa kupalarıyla birlikte iyi götürdüklerini dile getiren Yurtgüven, ikinci devre ise beklemedikleri bir düşüş yaşadıklarını söyledi.

Yurtgün, 2016-2017 sezonuyla ilgili, "İlk devre başarılı geçti, 6. bitirdik. 'İlk 4'ü yakalayabilir miyiz' diye düşünürken, maalesef beklemediğimiz, öngöremediğimiz bir düşüş yaşadık. Bunun çeşitli etkenleri var. Yoğun maç temposu, konsantrasyon kaybı gibi pek çok neden var. İkinci yarıdaki süreç ne bahane olursa olsun Osmanlıspor'a yakışmadı. Ligi 38 puanla 13. sırada tamamladık. Beklediğimizin çok çok altında bir performans sergiledik. Lig performansımızın bize yakışmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtgüven, son 16 turunda Kasımpaşa'ya elendikleri Ziraat Türkiye Kupası'nda da beklentilerin altında kaldıklarını kaydetti.



Hedef Avrupa kupaları

Başkent ekibinin yeni sezon hedefini de açıklayan Yurtgüven, "Gelecek sezon ilk 4'te yer alıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Türkiye Kupası da bizim için bir hedef olacak. İnşallah, doğru hamlelerle bu başarıyı yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezona ilişkin kadro planlaması hakkında da bilgi veren Yurtgüven, şöyle devam etti:

"Delarge, Maher kiralık olarak takımımıza katılmışlardı. Onların sözleşmeleri bitti. Webo ve Erdal Kılıçaslan'ın da bizimle olan sözleşmeleri sona erdi. Regattin'in opsiyonu vardı. Opsiyonu kullanıyoruz, Regattin 2 yıl daha bizimle olacak. Serdar Gürler'i transfer ettik. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Serdar'ın transferiyle alakalı çok ciddi rakiplerimiz vardı. Çok şükür onun transferini bitirdik. Gelecek teknik direktörümüzle bir yol çizip, transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yurtgüven, geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda oynayan futbolcular Raheem Lawal, Mehmet Umut Nayir, Chieck Diabate, Takayuki Seto ve Caner Arıcı'nın başkent ekibinde kalıp kalmayacağına yeni teknik direktörleriyle beraber karar vereceklerini söyledi.

Sözleşmesi biten Webo'nun geleceğiyle ilgili ise Yurtgüven, "Şu an serbest bir oyuncu. Bunu değerlendirebilmek için yeni teknik direktörümüzü belirleyip, onun da fikirlerini almamız gerekiyor. Tabii o süre içinde Webo kimseyle anlaşmazsa. Eğer teknik ekibimizin bu yönde bir talebi olursa futbolcuyla tekrar oturur konuşuruz." diye konuştu.

Yurtgüven, orta sahada görev yapan mor-sarılı oyuncu Musa Çağıran için henüz kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını dile getirdi.



Hamzaoğlu'nun ayrılışı

Ender Yurtgüven, Osmanlıspor'u son 9 hafta çalıştıran ve mor-sarılı ekiple 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaşanan ayrılık hakkında ise şunları söyledi:

"Hamza hoca ile yaptığımız görüşmelerde ileriye dönük fikir ayrılıklarının olabileceğini gördük. O sebeple hem Hamza hocanın hem de bizim talebimiz doğrultusunda yolları ayırma kararı aldık. Bu vesileyle de hocamıza bize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyorum."

Yeni teknik direktörlerini belirlemek için henüz bir girişimde bulunmadıklarını belirten Yurtgüven, "Yönetim kurulumuzla toplantı yapıp, stratejimizi belirleyeceğiz. Ona göre de hamlelerimizi yapacağız. Şu an gerçekten teknik direktör konusunda hiçbir fikir yok." dedi.



Gençlerliği'nden stat talebi

Yurtgüven, Osmanlı Stadı'nın kullanımı için Gençlerbirliği Kulübünden kendilerine talep geldiğini söyledi.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım sürecinin hemen başlayacağını düşünmediğini ifade eden Yurtgüven, "Yıkım süreci başlarsa da iki kulübün yönetim kurulları bir araya gelir ve bir durum değerlendirmesi yaparak karar verirler." şeklinde görüşlerini aktardı.