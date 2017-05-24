Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'ye verilen 21 aylık hapis cezası onaylandı.
Ancak İspanya'da 2 yıldan az hapis cezası alanlar denetimli serbestlik yasasından yararlandığından Arjantinli futbolcu hapse girmeyecek.
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 3.5 milyon euro vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.
21 ay hapis cezasına çarptırılan Lionel Messi'nin cezası 2 yıldan az olduğu için denetimli serbestliğe çevrildi.
Ancak İspanya'da 2 yıldan az hapis cezası alanlar denetimli serbestlik yasasından yararlandığından Arjantinli futbolcu hapse girmeyecek.
Messi'nin babası Jorge'ye de verilen 21 aylık hapis cezası 15 aya düşürüldü./cnntürk
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