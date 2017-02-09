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Luis Suarez finalde oynayamayacak

Atletico Madrid maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası verilen Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu, Kral Kupası finalinde oynayamayacak

Luis Suarez finalde oynayamayacak

 Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, aldığı 2 maç men cezasından dolayı 27 Mayıs'ta Alaves'e karşı oynayacakları İspanya Kral Kupası finalinde forma giyemeyecek.

İspanya Futbol Federasyonunun maç komitesi, Atletico Madrid ile Barcelona takımları arasında oynanan Kral Kupası yarı final rövanşında iki sarı kartın ardından kırmızı kart gören Luis Suarez'e 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

İspanya'da kısa bir süre önce değiştirilen kural gereği, Kral Kupası maçlarında verilen cezalar sadece bu turnuvayı kapsarken, Uruguyalı futbolcu mayıs ayı sonunda Alaves'e karşı oynanacak final karşılaşması ve gelecek sezon Kral Kupası'nın ilk maçında forma giyemeyecek.

Bu arada maç komitesi, Barcelonalı futbolcu Sergio Busquets'in Atletico maçı sırasında gördüğü sarı kartı geçersiz sayma kararı aldı. Futbolcunun zaman kazanmak için değil sahada iki top olmasından dolayı topu sert bir vuruşla oyun alanının dışına attığının belli olduğunu açıklayan komite, hakemin Busquets'e gösterdiği sarı kartı geçersiz kıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Luis Suarez #kırmızı kart cezası #İspanya Kral Kupası finali #futbol #barcelona
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