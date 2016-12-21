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Maçın ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: "Rakibimiz potansiyelinin üzerinde futbol oynuyor"

Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Sancaktepe Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktör Hikmet Karaman, rakiplerinin potansiyelinin üzerinde futbol oynadığını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İki takımı da tebrik ediyorum. Rakibimiz potansiyelinin üzerinde futbol oynuyor. Bu maçı da kazanarak, kupada 3'te 3 yaptık. Artık önümüzdeki lig maçına bakacağız." diye konuştu.

- Sevim: "Rize'ye yenmek için gideceğiz"

Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim ise güzel bir maç olduğunu belirtti.
Karşılaşmada takım savunmalarının iyi olduğunu aktaran Sevim, şunları kaydetti:
"Seyir zevki ve mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Sezon başından beri olan sıkıntımız gole de yansıdı ama golden sonra tepki verdik, pozisyonlar da bulduk. Bugün takım savunmamız iyiydi. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Kazanırsak ona göre hedef belirleyeceğiz. Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağımız maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Rize'ye yenmek için gideceğiz."

Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Sancaktepe Belediyespor #Hikmet Sevim #hikmet karaman #Çaykur Rizespor
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