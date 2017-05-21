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Maçta çarpıştı, hafıza kaybı yaşadı

Türkiye 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un futbolcusu Göksu Türkdoğan'ın oyun sırasında hafıza kaybı yaşadığı, soyunma odasında anlaşıldı.

Maçta çarpıştı, hafıza kaybı yaşadı

Samsunspor'un ligte kaldığı maçta Bandırmaspor bir alt lige düşerken Göksu, bir pozisyonda rakibiyle havada çarpıştı.

Maçın son 15 dakikasını hafızası yerinde olmadan geçirdiği soyunma odasına girdiği zaman fark edilen Göksu, hemen özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göksu'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Sportif Direktör Coşkun Zeren, şunları söyledi:

"Yaşadığı çarpışmanın etkisiyle hafıza kaybı yaşamış. Maç bittikten sonra da hiçbir şey hatırlamıyordu. Soyunma odasında da kendinde değildi. Soyunma odasında bize, 'Ben neredeyim, neden buradayım' deyince bir sorun olduğunu anladık ve hemen hastaneye kaldırdık. Hastanede kendine geldi. Sağlık durumu iyi. Taburcu olacak."

Etiketler; #türkiye #samsunspor #Göksu Türkdoğan
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