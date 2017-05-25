"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Manchester City'de 4 ayrılık

İngiliz kulübü Manchester City ile futbolcular Clichy, Navas, Sagna ve Caballero'nun yolları sezon sonunda ayrılacak.

Manchester City'de 4 ayrılık

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Gael Clichy, Jesus Navas, Bacary Sagna ve Willy Caballero'nun sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy, 31 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Jesus Navas, 34 yaşındaki Fransız sağ bek Bacary Sagna ve 35 yaşındaki Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun, sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak.

Sezona, teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde büyük umutlarla başlayan ancak ligi 3. sırada bitiren Manchester City, daha önce de 32 yaşındaki Arjantinli sağ bek Pablo Zabaleta ile yollarının ayrılacağını duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #manchester city #ingiliz
banner863
Önceki Haber
Galatasaray'dan kadın voleybol takımına takviye
Sonraki Haber
Gürcistan'da FETÖ okulu yöneticisine tutuklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.