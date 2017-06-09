Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo, Fransız ekibi Lyon'a imza atmak üzere.

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo, Fransız ekibi Lyon'a imza atmak üzere.



A Spor'da yayınlanan programa telefonla bağlanan Hakan Gündoğar, Brezilyalı stoperin transferinin yüzde 95 tamamlandığını belirterek "Çok ufak pürüzler kaldı. Bu transferin bittiğini söyleyebiliriz. Teminat mektupları geldikten sonra Beşiktaş'ın bu transferi açıklaması bekleniyor. Lyon 8 milyon euro (32 milyon TL) karşılığında el sıkışıldı. İki kulüp arasında görüşmelerde kapı 9.5 milyon eurodan açılmıştı. 8 milyon euroda karar kılındı" açıklamasını yaptı.



ulusalkanal.com.tr