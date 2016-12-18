Mario Gomez fena patladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de gol kralı olan Mario Gomez, yeni takımı Wolfsburg'un 4 hafta sonra Bundesliga'da Frankfurt karşısında yeniden galibiyet ile tanışmasına rağmen takım arkadaşları hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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Mario Gomez maçtan sonra yaptığı açıklamada takım arkadaşları için "Hepsinin aklı transferde " derken şunları söyledi:





"Takımdaki bazı futbolcularda hırs yok, şevk yok. 5,6,7 hatta daha fazlasının aklı başka bir takıma gitmekte. Bayern Münih veya 20 tane klas futbolcunun bulunduğu bir takımda yedek kalan futbolculardan gitmek isteyen olabilir. Ama bizde kafası başka yerde olanlar ilk onbirde yer alıyor. Böyle olunca da ikili mücadelelere doğru dürüst girmiyorlar. İkili mücadeleleri kazanamazsan maç da kazanamazsın. Ara transferde gitmek isteyenleri yollamak gerekir."





DRAXLER Mİ İMA ETTİ ?

Gomez'in isim vermeden tenkit ettiği futbolcuların başında, takımdan ayrılmak istediğini sezon başından beri söyleyen Alman milli futbolcu Draxler'in ima ettiği basında yer aldı.





Volkswagen firması tarafından her yıl 100 milyon Euro destek gören Wolfsburg takımın da sezon başı hedef Şampiyonlar Ligi iken bu sezon bu hedeften oldukça uzaklar. Bundesliga'da 13 puanla 15. sırada bulunan Wolfsburg da





kötü gidişin faturası önce antrenör Dieter Hecking'e çıkarıldı. Menajer Klaus Allofs antrenörün işine son verdi. Yerine genç takımı antrenörü Valeri İsmael'i getirdi. İsmael ile de kötü sonuçlar devam edince bu kez fatura Allofs'a kesildi. Yönetim Allofs'un işine son verdi. Bundesliga bu haftaki maçlarla yeni yıl tatilene girdi. Bu dönemde yeni bir antrenörün Wolfsburg'ta göreve başlaması bekleniyor.

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