Batman Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ardından Armaspor da 1. Lig'e yükseldi.

Masa Tenisi 2. Ligi'nde 30 maçlık maraton sona ererken, 1. Lig'e yükselen ekipler de belirlendi.



Batman Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2. Lig'de ilk 2 sırada yer alarak 1. Lig'e yükselmişti. Bu takımların ardından İstanbul temsilcisi Armaspor da 1. Lig'e çıkan son takım oldu.



Armaspor, 30 maçlık normal sezonda 23 galibiyet ve 53 puanla sezonu üçüncü sırada tamamladı. İstanbul temsilcisi son ayak ve final etabı olarak nitelendirilen bölümdeki son müsabakada Ankara Büyük Kolej'i 3-0 mağlup ederek, gelecek yıl 1. Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.



Bu sonucun ardından Armaspor, son 3 yılda 3. Lig'den 1. Lig'e yükselmeyi de başardı.