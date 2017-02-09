MBK Doğuş Hastanesi'nde transfer

Mersin ekibi, ABD'li Rebekkah Brunson ile sezon sonuna kadar anlaştı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden MBK Doğuş Hastanesi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) efsanevi oyuncuları arasında gösterilen 1981 doğumlu ABD'li Rebekkah Brunson ile sezon sonuna kadar anlaştı.

MBK Doğuş Hastanesi Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay gazetecilere yaptığı açıklamada, pivot Brunson ile kadrolarını güçlendirdiklerini belirtti.

Oyuncuyla daha önce birçok Türk takımının ilgilendiğini ifade eden Işıkay, "Brunson üst düzey bir oyuncu. Kendisi hem ülkesi Amerika'da hem de Avrupa'da sayısız şampiyonluklar ve başarılar kazanmış, lider karakterde bir isim. Onun Türkiye'de forma giyecek olması hem ligin kalitesi için hem de Türk basketbolu için çok önemli. Bu anlamda kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız." diye konuştu.

Işıkay, gerek görmeleri halinde birkaç transfer daha yapabileceklerini ve ligdeki mücadelelerini en iyi şekilde sürdürmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Takımımızın oyun kurucusu Jamierra Faulkner, ailevi nedenlerden ötürü aramızdan ayrılmak istediğini tarafımıza bildirdi. Kendisini burada tutmak için çok gayret ettik ancak oyuncumuzun moral motivasyon olarak takıma uzun vadeli katkı sağlayamayacağına inandık ve yollarımızı ayırdık. Bu noktadan sonra takımın kendisini toparlaması için biraz zamana ve takviyeye ihtiyacı vardı. Biz de Rebekkah Brunson ile önemli bir takviye yaptık. Gerek görmemiz halinde takıma birkaç takviye daha yapabiliriz. MBK Doğuş Hastanesi olarak uzun soluklu hedefleri olan bir takımız ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sürdürülebilir bir şekilde mücadelemizi devam ettirerek, hedeflerimizi her geçen sezon daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Ligde kalan maçlarda da en iyi şekilde mücadelemizi sürdürüp, herkesin çekindiği bir takım olmaya devam etmek istiyoruz. Bu noktada teknik ekibimize ve oyuncularımıza olan güvenimiz sonsuzdur."

Mersin temsilcisinin başantrenörü Ender Ünlü ise transferin takıma her yönüyle katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Rebekkah Brunson dünyaca tanınan bir oyuncu hem savunmada hem de hücumda takıma katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.