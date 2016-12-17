Medipol Başakşehir 3 maç sonra kazandı

Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemine son verdi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 15. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.



Süper Lig'de son olarak oynadığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek, 3 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.



Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 35'e yükseltti.





- Trabzonspor 3 maç sonra kaybetti



Medipol Başakşehir'e mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, bu maç öncesinde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamayı başarmıştı.

Bu sezon ligde 7. yenilgisini alan Trabzonspor 18 puanda kaldı.



- 38. dakikada tezahürat



Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.

Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.





- Abdülkadir Ömür'ün ilk Süper Lig maçı



Bordo-mavili takımın 17 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın 82. dakikasında Akakpo'nun yerine orta saha oyuncusu Abdülkadir'i sahaya sürdü.

Abdülkadir, Trabzonspor A takım formasıyla daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkmıştı.



- Edin Visca'nın 5. golü



Turuncu-lacivertli takımın Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Visca, bu maç öncesinde attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mossoro'yu da yakaladı.





- Bero cezalı duruma düştü



Trabzonspor orta sahasında görev yapan Slovak oyuncu Matus Bero, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bero, takımının gelecek hafta evinde, Fenerbahçe ile oynayacağı ilk yarının son hafta mücadelesinde forma giyemeyecek.



- Medipol Başakşehir'in yenilmezlik serisi 24 maça çıktı

Trabzonspor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kaybetmedi.

Bu sezon 15 maçın 10'unu kazanan, 5'inden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.



İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.