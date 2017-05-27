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Medipol Başakşehir-Adanaspor maçından notlar

Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına şans verdi.

Medipol Başakşehir-Adanaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, yedek oyuncular ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 Mayıs Çarşamba günü Atiker Konyaspor ile oynayacakları final maçını düşünerek, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklik yaptı. 

Avcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Attamah ve Napoleoni dışında tüm oyuncularını değiştirdi. 

Abdullah Avcı, kalede Ufuk Ceylan, savunmada Uğur Uçar, Attamah, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, orta alanda Mahmut Tekdemir, Holmen, Doka, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, forvette ise Napoleoni'ye görev verdi. 

Kaleci Volkan Babacan, Mossoro, Epureanu, Caicara ve Adebayor gibi takımın önemli isimleri 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. 

Ufuk Ceylan bu sezon ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'de kaleci Ufuk Ceylan bu sezon ilk kez bir lig maçında forma şansı buldu. 

Volkan Babacan'ın arkasında yedek bekleyen Ufuk, bu sezon ilk lig maçına Adanaspor karşısında çıktı. 

Ufuk, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta görev yaptı. 

Taraftarın ilgisi az

Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile oynadığı maça taraftarların ilgisi az oldu. 

Tribünde yaklaşık 2 bin turuncu-lacivertli taraftar yer aldı.  

Ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ise sadece 16 taraftarı tribünden destekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir #adanaspor #maç #Notlar #futbol #futbolcu #teknik direktör #turuncu-lacivert
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