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Medipol Başakşehir evinde 3 puanı aldı

Medipol Başakşehir evinde 3 puanı aldı
SPOR Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Edin Visca attı.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Trabzonspor ise 18 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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