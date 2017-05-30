Turuncu-lacivertliler, 11 maç oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda yenilgi yüzü görmeden finale adını yazdırdı ve Atiker Konyaspor'un rakibi oldu

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçla tarihinde ikinci kez final mücadelesi verecek.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finaline yenilgi yüzü görmeden geldi.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamladığı için grup aşamasından katıldığı kupada finale gelene kadar 11 maç oynadı. Abdullah Avcı'nın ekibi bu maçlarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



Grup aşaması

İstanbul ekibi, Sivasspor, Göztepe ve Yeni Amasyaspor ile F Grubu'nda yer aldı. Oynadığı ilk 4 maçı kazanan ve liderliği garantileyen Medipol Başakşehir, grubunu 14 puan ile lider tamamladı.

Grup maçlarında 11 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.



Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eledi

Medipol Başakşehir, finale zorlu bir yoldan geldi. Son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Abdullah Avcı'nın ekibi, Galatasaray'ı Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-1 mağlup ederek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Akhisar Belediyespor'a rakip olan turuncu-lacivertliler, ilk maçta evinde 1-1 berabere kalarak beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı. Deplasmanda oynanan maçı 2-1 kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen turuncu-lacivertliler, ilk maçta sahasında rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Dezavantajlı bir şekilde Kadıköy'de rövanşa çıkan Abdullah Avcı'nın takımı, normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren mücadelede, seri penaltı atışları sonucunda rakibini eleyerek finale çıkmayı başardı.



Kupa golcüsü Napoleoni

Abdullah Avcı, kupa maçlarında fazla forma şansı bulamayan oyuncularına sıkça şans verdi. Lig maçlarında genellikle sonradan oyuna dahil olan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, attığı 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Napoleoni'yi, devre arasında Akhisar Belediyespor'a kiralanmadan önce attığı 3 golle Sokol Cikalleshi takip ediyor.

Samuel Holmen, Cengiz Ünder ve Mustafa Pektemek de attıkları 2'şer golle turuncu-lacivertlilerin finale çıkmasında önemli rol oynadı.



İkinci kez finalde

Medipol Başakşehir, tarihinde ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

İlk kez 2011'de finale yükselen Medipol Başakşehir, o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Turuncu-lacivertliler, Kayseri'de oynanan, 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren mücadelede Beşiktaş'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak kupayı kaybetmişti.

Abdullah Avcı'nın ekibi bu kez Eskişehir'de oynanacak karşılaşmayı kazanarak tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamak istiyor.

