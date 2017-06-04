Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonunu kupa alamadan kapattı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren ve 2016-2017 sezonunu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, tarihinin en iyi sezonunu geçirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nı da finalde kaybeden turuncu-lacivertliler, başarılı geçirdiği sezonu kupa ile taçlandıramadı.



Süper Lig'de bundan önceki iki sezonu 4. sırada tamamlayan ve istikrarlı bir şekilde gelişimini sürdüren turuncu-lacivertliler, 3. haftada oturduğu liderlik koltuğunda 15 hafta kalmayı başardı.



Ligde 33. haftaya Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde giren Medipol Başakşehir, siyah-beyazlıların puan kaybetmemesiyle şampiyonluk umutlarını yitirdi.



İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şansı



Turuncu-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkını elde etti.



Son iki sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma mücadelesi verecek.



Medipol Başakşehir, iki ön eleme turunu geçmesi halinde gruplara kalacak, elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Türkiye Kupası'nı yine finalde kaybetti



Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe gibi güçlü takımları eleyerek adını finale yazdırdı.



Turuncu-lacivertliler, Atiker Konyaspor ile oynadığı final maçında rakibine penaltı atışları sonucunda kaybetti.



Abdullah Avcı'nın ekibi, ikinci kez mücadele ettiği finalden yine kupasız ayrıldı.



50 maçta 5 yenilgi



Medipol Başakşehir, bu sezon 50 resmi maça çıktı.



Spor Toto Süper Lig'de 34, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç oynayan turuncu-lacivertliler, yalnızca 5 yenilgi aldı.



Türkiye Kupası'nda maç kaybetmeyen İstanbul ekibi, Süper Lig'de 3 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la ligin en az mağlup olan takımı unvanının da sahibi oldu.



Avrupa'da erken veda



Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 4. sırada bitirerek üst üste ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Rijeka takımı ile eşleşti. Evinde oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, Visca'nın golleriyle deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve turu geçmeyi başardı.



Play-off turunda ise Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, sahasındaki ilk maçı 2-1, deplasmandaki ikinci karşılaşmayı da 2-0 kaybederek gruplara kalmayı başaramadı.



Ligde iç sahada maç kaybetmedi



Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkati çekti. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 17 maçta yenilgi yüzü görmedi.



Beşiktaş'la birlikte iç sahada yenilmeyen iki takımdan biri olan Medipol Başakşehir, 12 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.



Ligde 2015-2016 sezonunun son 5 iç saha karşılaşmasını da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, evindeki yenilmezlik serisini 22 maça yükseltti.



Şampiyonluk yaşamış 5 takıma karşı üstünlük



Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takıma karşı bu sezon oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirdi.



Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor ile oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Abdullah Avcı'nın ekibi, Galatasaray'ı ligde ve kupada 3 kez yenerken, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı 2 maçta da üstünlük sağladı. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u ise birer kez mağlup etmeyi başardı.



Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye ise dış sahada 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçta da berabere kaldı, sarı-lacivertlileri penaltılarla eledi.