Turuncu-lacivertli takım uzatma dakikalarında bulduğu golle Adanaspor'u mağlup etti ve şampiyonluk şansını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adanaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Puanını 70'e yükselten turuncu-lacivertliler, bir maçı eksik Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Siyah-beyazlılar, yarın Gaziantepspor'u deplasmanda mağlup ederse 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor ise bu sezon ligdeki 20. yenilgisini aldı ve 25 puan ile son sırada kaldı.



Napoleoni son dakikada yine attı

Turuncu-lacivertli takımın İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, 90+2. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon ligdeki 4. golünü atan Napoleoni, 3 hafta önceki Antalyaspor maçında da 89. dakikada fileleri havalandırarak takımına 3 puanı kazandırmıştı.



- Devre arasında gerginlik



Medipol Başakşehir ile Adanaspor arasında oynanan mücadelenin devre arasında gerginlik yaşandı.

Doka'nın kırmızı kartı sonrasında, yedek kulübesinde itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gören Emre Belözoğlu, ilk yarının bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girdi ve hakem Halis Özkahya'nın yanına gitmek istedi.

Araya giren teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyet Emre'yi güçlükle sakinleştirdi ve soyunma odasına götürdü.



Doka final maçında yok

Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Doka, Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecek.

Cezalı duruma düşen Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli takımın 31 Mayıs Çarşamba günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı final maçında görev alamayacak.



Samuel Holmen cezalı

Turuncu-lacivertli takımda, bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Samuel Holmen, Adanaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsveçli oyuncu, takımının ligin son haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.