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Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle, Medipol Başakşehir'e 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira, Atiker Konyaspor'a ise 1 maç seyircisiz oynama ile 150 bin lira para cezaları verildiği aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF #Medipol Başakşehir #rofesyonel Futbol Disiplin Kurulu #pfdk #Türkiye Futbol Federasyonu #atiker konyaspor
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