TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'a 1'er maç seyircisiz oynama cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle, Medipol Başakşehir'e 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira, Atiker Konyaspor'a ise 1 maç seyircisiz oynama ile 150 bin lira para cezaları verildiği aktarıldı.