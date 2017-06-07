Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu

Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshetti!

Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshettiğini kulübün resmi internet sitesinden açıkladı.

Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshetti!

Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshettiğini kulübün resmi internet sitesinden açıkladı.

Başakşehir internet sitesi üzerinden 'Teşekkürler Yalçın  Ayhan' başlıklı açıklama yapıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Yalçın Ayhan’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Etiketler; #Medipol Başakşehir #Yalçın Ayhan #sözleşme
banner863
Önceki Haber
Myanmar'da uçak kayboldu
Sonraki Haber
Barcelona'da Georgias Bartzokas depremi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.