Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshettiğini kulübün resmi internet sitesinden açıkladı.

Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'la sözleşmesini feshettiğini kulübün resmi internet sitesinden açıkladı.



Başakşehir internet sitesi üzerinden 'Teşekkürler Yalçın Ayhan' başlıklı açıklama yapıldı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Yalçın Ayhan’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.



