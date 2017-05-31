Bordo-mavili kulübe, 2014-2015 sezonu öncesinde Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak bu sezon ara transfer döneminde kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin bugün itibariyle sözleşmesi sona erecek

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin bugün itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.

Bordo-mavililer, transferde adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunu, 16 Ocak'ta kadro dışı bırakmıştı. Mehmet Ekici, o tarihten itibaren Kadir Özcan Tesisleri'nde kulüp tarafından görevlendirilen antrenör eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.

Kulüp başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştığını açıklamış ancak bu oyuncu siyah-beyazlı kulübe gitmeyince transfer gerçekleşmemişti. Ekici'nin Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.



Trabzonspor'da 83 maça çıktı

2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından transfer edilen orta alan oyuncusu, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibinde toplam 83 resmi maça çıktı.

Milli takım formasını da giyen orta alan oyuncusu, Karadeniz ekibinde 83 resmi karşılaşmada 18 gol atma başarısı gösterdi.



En fazla katkı ilk sezonunda

Mehmet Ekici, Trabzonspor'a en fazla katkıyı ilk geldiği sezonda yaptı.

Trabzonspor'da söz konusu sezonda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 42 maça çıkan futbolcu, 10 gol atarken çok sayıda golün pasını da vermişti.

Mehmet Ekici, 2015-2016 sezonunda 22 maçta 5 gol, bu sezon ise 19 maçta 3 gollük performans gösterdi.



1 milyon 500 bin avroya transfer edilmişti

Bayern Münih altyapısından yetişen, Nünberg'de de bir dönem kiralık olarak forma giyen Mehmet Ekici, son olarak oynadığı Werder Bremen'de sakatlığının da etkisiyle gözden düşünce satış listesine konulmuştu.

Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonu öncesinde 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği oyuncuyla ilk sezon için 4 milyon 46 lira, ikinci ve üçüncü sezonlar içinde 1,4 milyon avroya anlaşmıştı.

Almanya'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'da tekrar eski günlerine dönen Mehmet Ekici, ara transfer döneminin en fazla konuşulan ismi olmuştu.



Frikiklerle dikkat çekmişti

Mehmet Ekici, Trabzonspor'da Hami Mandıralı'dan sonra frikikleriyle dikkati çeken oyuncu olmuştu.

2014-2015 sezonunda ligin 23. haftasında Mersin İdmanyurdu karşısında 5. frikik golünü atan Mehmet Ekici, son 12 yılda bir sezonda en çok frikik golünü atan oyuncular arasında yer almıştı.

Mehmet Ekici, 5 golle Selçuk İnan, Mehmet Topuz, Vederson ve Pierre Van Hooijdonk ile aynı başarıyı yakalamıştı.

Mehmet, frikik kullanmayı, Bayern Münih altyapısındayken Mehmet Scholl'den öğrendiğini belirtmişti.



Mesut Özil'e benzetilmesi

Mehmet Ekici, Nürnberg'de forma giydiği dönemde Türk asıllı Alman futbolcu 'Mesut Özil'e benzetilmişti.

Milli oyuncu, bir röportajında kendisine Mesut Özil şeklinde seslenilmesine ilişkin ise "İlk zamanlar öyleydi ama ben hep farklı olduğumu dile getirdim. O Mesut Özil, ben Mehmet Ekici'yim. Birine benzetilmekten ziyade Mehmet Ekici olmak istiyorum. Kendim olmak istiyorum. Ben kişiliğimle, oyun tarzımla başka biriyim. Birine benzetilmekten çok hoşlanmıyorum açıkçası." ifadelerini kullanmıştı.

- Ekici'nin Trabzonspor karnesi



Sezon MaçGol 2014-2015 42 102015-2016 22 52016-2017 19 3



