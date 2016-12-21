Menemen Belediyespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Fener Menemen)

Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skor ile geçen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 20:30
Maçın günü: 22 Aralık 2016
Stadyum: İzmir Atatürk Stadı
Maçın hakemi: Arda Kardeşler
Canlı Yayın: A2 TV
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
20 Aralık Salı
12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor
14.00 Kasımpaşa - İnegölspor
16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor
18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
20.00 Boluspor - Beşiktaş
21 Aralık Çarşamba
12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor
14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor
14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor
16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor
18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor
20.30 Galatasaray - Tuzlaspor
22 Aralık Perşembe
12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği
14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor
16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor
20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe
ulusalkanal.com.tr
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynayacağı Menemen Belediyespor maçında sürpriz yaşamak istemiyor. Peki Fenerbahçe Menemenspor maçı ne zaman, Menemen belediye Fener maçı saat kaçta, Fener Menemen maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...
Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarına başladı