Menemen Belediyespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Fener Menemen)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynayacağı Menemen Belediyespor maçında sürpriz yaşamak istemiyor. Peki Fenerbahçe Menemenspor maçı ne zaman, Menemen belediye Fener maçı saat kaçta, Fener Menemen maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı...

Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarına başladı



Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skor ile geçen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynanacak Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



Fenerbahçe, kupa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



MAÇ BİLGİLERİ



Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 22 Aralık 2016

Stadyum: İzmir Atatürk Stadı

Maçın hakemi: Arda Kardeşler

Canlı Yayın: A2 TV



Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı



Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak.



Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



20 Aralık Salı



12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor

14.00 Kasımpaşa - İnegölspor

16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor

18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

20.00 Boluspor - Beşiktaş



21 Aralık Çarşamba



12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor

14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor

14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor

16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor

18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor

20.30 Galatasaray - Tuzlaspor



22 Aralık Perşembe



12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor

16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor

20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe



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