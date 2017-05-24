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Messi'nin itirazı reddedildi

- İspanya Yüksek Mahkemesi, vergi kaçırmaktan 21 ay hapis ve 2 milyon avro para cezası alan Barcelonalı futbolcu Messi'nin cezasını onadı

Messi'nin itirazı reddedildi


ANKARA (AA) - Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi ile babası Jorge Horacio Messi'nin 21 aylık hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, vergi kaçırdığı gerekçesiyle geçen temmuz ayında 21 ay hapis ve 2 milyon avro para cezasına çarptırılan Messi ve babasının yaptıkları itirazların reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, itirazın reddedilmesine rağmen Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio'ya verilen hapis cezasının 15 aya düşürüldüğü ifade edildi.

İspanya'da vergi kaçakçılığı suçundan iki yılın altındaki süre dilimlerinde verilen hapis cezaları uygulanmıyor. Messi ve babası, sicil kayıtlarının da temiz olması nedeniyle cezaevine girmeyecek.

2007 ve 2009 yılları arasında reklam gelirlerinde usulsüzlük yaparak İspanya Maliyesinden 4,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Messi ve babası mahkeme önüne çıkmıştı. Arjantinli yıldız futbolcu, söz konusu paranın tamamını fai̇zi̇ i̇le ödemesi̇ne rağmen vergi kaçırdığı her bir yıl için 7 ay olmak üzere toplamda 21'er ay hapis cezası almıştı. Bunun dışında Messi'ye 2 milyon 93 bin avro, babasına da 1 milyon 596 bin 939 avro para cezaları verildiği açıklanmıştı.

Etiketler; #Arjantin Milli Takımı #barcelona #futbol #Jorge Horacio Messi #lionel messi
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