Mesut Bakkal destek istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal: "Adana Demirspor maçını 2-3 bin taraftara oynamak istemiyoruz. Yönetime destek gerekiyor. Herkes transfer istiyor ama bu işin maddi açıdan bir bedeli var"

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, kulüp olarak daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bakkal, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem ligde hem de kupada yorucu bir mücadele verdiklerini belirtti.

İyi sonuçlar olarak bu periyodu atlattıklarını dile getiren Bakkal, "Puan olarak belirli bir noktaya geldik, artık liderle aramızda 1 puan kaldı. Her zaman söylediğim bir şey var, Sivasspor'un olması gereken yer burası." dedi.

Şehrin dinamiklerinin ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Bakkal, şöyle devam etti:

"Adana Demirspor maçını 2-3 bin taraftara oynamak istemiyoruz. Yönetime destek gerekiyor. Herkes transfer istiyor ama bu işin maddi açıdan bir bedeli var. Gerek valilik, gerek belediye ve gerekse dışarıda yaşayan Sivaslı iş adamları olsun transfer isteniyorsa yönetime biraz daha destek verilecek. Hem yönetime, hem takıma maneviyat zaten bekliyoruz ama maddiyat da beklediğimiz kesin. Transferin içerisinde ben varım, işin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bu güzel takımımız, geldiği noktada biraz daha ileriye gitmesi gerekiyorsa şehrin dinamiklerini kim ortaya çıkıyorsa artık sözde değil icraat da ortaya çıkması gerekiyor. Buraya kadar geldikten sonra artık geriye gitmememiz gerekiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama hakikaten desteğe ihtiyacımız var."

Takımda sakat ve kart cezalıları olduğuna dikkati çeken Bakkal, kazanmaya alıştıklarını ve mevcut kadroyla bunu başarabilecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Maç başı, 2,2 puan ortalamasıyla oynadıklarını ve ligin ilk yarısını 30 puanla tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Bakkal, "Amacımız bu maçı kazanmak. İyi bir çıkış yakaladık, takım, camia, herkes mutlu ve huzurlu. Bu mutluluğu arttırmak istiyoruz, oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.



- Transfer çalışmaları



Teknik direktör Bakkal, transfer çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayarak, Yunan golcü Theofanis Gekas ve Sloven defans oyuncusu Dejan Kelhar ile anlaştıklarını anımsattı.

Transfer çalışmalarını takımlarında oynayan hazır adamlara yönelik sürdürdüklerini dile getiren Bakkal, Ganalı defans oyuncusu John Boye'nin 2 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar takımdan ayrı kalacağını ve Afrika kupasına katılacağını belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Tokatspor'da forma giyen defans oyuncusu Gökhan Süzen'in tekrar Sivasspor'a dönmek istediğini de aktaran Bakkal, bu transfere sıcak baktığını kaydetti.

Öte yandan, Bakkal yönetiminde koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular iki ayrı grup halinde çalıştı. Bir grup kondisyon ağırlıklı çalışırken, diğer gruptaki futbolcular ayak tenisi oynadı.