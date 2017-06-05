Spor Toto Süper Lig'de 24 maça atanan Fırat Aydınus, en fazla görev alan hakem oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2016-17 sezonunda en çok düdük çalan hakem, Fırat Aydınus oldu.

AA muhabirinin verilerine göre, Süper Lig'de bu sezon 306 karşılaşmada 25 farklı hakem görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 34 haftalık maratonda 24 maça atanan Fırat Aydınus, "sezonun en çok güvenilen hakemi" olmayı başardı.

Aydınus, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan final maçını yönetti.



Çakır, en çok görev alan 5. hakem

Aydınus'u, 22'şer maça çıkan Ali Palabıyık, Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler izledi.

UEFA'nın en çok güvendiği isimler arasında bulunan Cüneyt Çakır ise Süper Lig'de 21 maçta kaldı. Ligin en fazla görev alan 5. hakemi olan Çakır'ın ardından 20 maça atanan Halis Özkahya ve Alper Ulusoy sıralandı.

Yaşar Kemal Uğurlu 19, Bülent Yıldırım, Özgür Yankaya ve Hüseyin Göçek de 18'er maçta düdük çalarak, en fazla görev verilen hakemler arasına girdi.

Hakemler Serkan Çınar (17), Ümit Öztürk (16), Barış Şimşek (15) ve Arda Kardeşler (11) de 10 maç barajını geçmeyi başardı.



En az tercih edilen hakemler

Sezonun en az tercih edilen hakemleri ise birer kezle Kutluhan Bilgiç, Abdulkadir Bitigen, Bülent Birincioğlu oldu.

Bahattin Şimşek ve Ali Şansalan da MHK tarafından sezon başında açıklanan 22 kişilik "Süper Lig hakemi" klasmanında yer almamasına rağmen son hafta düdük çaldı.

Sezonun 27. haftasındaki Gençlerbirliği-Antalyaspor maçına 4. hakem olarak başlayan Murat Özcan, 42. dakikada Hüseyin Göçek'in sakatlanması nedeniyle zorunlu olarak orta hakem görevine geçti.



Derbi yöneten hakemler

MHK, derbi maçlarda Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'e şans verdi.

Bu sezon 2 derbiye atanan Aydınus, Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği ve Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1-1 biten maçı yönetti.

Palabıyık, Yıldırım, Çakır ve Göçek de birer kez derbide düdük çaldı.



Kırmızı kartına en çok Palabıyık başvurdu

Hakemler arasında en fazla kırmızı kartı Ali Palabıyık, sarı kartı ise Alper Ulusoy çıkardı.

Palabıyık, 22 maçta 12 kez kırmızı kartına başvururken, sezonun en çok düdük çalan hakemi Fırat Aydınus 8 kez kırmızı kartına yöneldi.

Ligde 20 maçta 5 oyuncu ihraç eden Alper Ulusoy ise sarı kart istatistiklerinde ilk sırada yer aldı. Ulusoy, 118 kez sarı kartını kullandı. Halil Umut Meler 117, Palabıyık da 112 kez sarı kartla Ulusoy'u takip etti.



16 maçta 12 penaltı verdi

Hakem Ümit Öztürk, yönettiği 16 maçta 12 kez penaltı noktasını göstererek, bu alanda ilk sırayı aldı.

Halil Umut Meler 11, Mete Kalkavan ve Serkan Çınar 10'ar kez penaltı kararı verirken, Aydınus 8 defa beyaz noktaya yöneldi.

Bu sezon 20 maça atanan Halis Özkahya ise 2 kez "penaltı düdüğü" çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-17 sezonunda görev alan hakemler ve istatistikleri şöyle:

Hakemler Yönettiği maç sayısı Sarı kart Kırmızı kart Penaltı Fırat Aydınus 24 93 8 8 Ali Palabıyık 22 112 12 5 Mete Kalkavan 22 92 4 10 Halil Umut Meler 22 117 5 11 Cüneyt Çakır 21 93 3 7 Halis Özkahya 20 65 5 2 Alper Ulusoy 20 118 5 7 Yaşar Kemal Uğurlu 19 85 6 7 Bülent Yıldırım 18 87 5 7 Özgür Yankaya 18 72 5 7 Hüseyin Göçek 18 66 1 2 Serkan Çınar 17 95 4 10 Ümit Öztürk 16 83 1 12 Barış Şimşek 15 53 2 6 Arda Kardeşler 11 36 2 6 Tolga Özkalfa 6 25 1 2 Suat Arslanboğa 5 25 1 1 Volkan Bayarslan 5 23 1 2 Serkan Tokat 2 6 2 - Kutluhan Bilgiç 1 4 - - Abdulkadir Bitigen 1 8 - - Bülent Birincioğlu 1 7 - - Bahattin Şimşek 1 1 - - Ali Şansalan 1 3 - 2 Murat Özcan 1 5 - -



