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Milli atlet Ramil Guliyev'den iki birincilik

İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 100 ve 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, İspanya'daki EA Permit Yarışmaları'nda organizasyon rekorlarını yenileyerek birinci oldu.

Milli atlet Ramil Guliyev'den iki birincilik

Milli atlet Ramil Guliyev, İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından başarılı performansını devam ettiriyor.

İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 100 ve 200 metrede altın madalya kazanan milli sporcu, İspanya'daki EA Permit Yarışmaları'nda organizasyon rekorlarını yenileyerek birinci oldu.  

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından Jaen kentinde düzenlenen organizasyona katılan 27 yaşındaki milli atlet, 100 metrede 10.16 koşarak, 10.17 ile Everton Clarke'a ait rekoru geliştirdi.

Milli sporcu, bu yarıştan yaklaşık bir saat sonra 200 metrede 20.10'luk dereceye imza atarak, 20.44 ile Ivan Garcia'nın 1996'dan beri kırılamayan rekorunu da ele geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli atlet #ramil guliyev #İslami Dayanışma Oyunları #başarı
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