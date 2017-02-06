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Milli eskrimci Minuto'dan gümüş madalya

İtalyan asıllı milli eskrimci Martino Minuto, İspanya'da düzenlenen FIE Satellite Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı

Milli eskrimci Minuto'dan gümüş madalya

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Martino Minuto, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen organizasyona 70 sporcu katıldı.

Turnuvada 32'lik tabloda Ahdami Alireza'yı 15-6 yenen Minuto, 16'lık tabloda Shimbo Heitor ile karşılaşırken, mücadeleden 15-8 galip ayrıldı.

Çeyrek finalde Teteris Lukas'ı 15-6'lık skorla geçen İtalyan asıllı eskrimci, yarı finalde de Tofalides Alex'i 15-13 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Finalde İspanyol Carlos Llavador ile karşılaşan milli sporcu, müsabakadan 15-9 mağlup ayrılarak gümüş madalya aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Martino Minuto #gümüş madalya #FIE Uluslararası Satellite Turnuvası #eskrim
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