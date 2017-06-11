Genç Erkek Halter Milli Takımı, 16-23 Haziran tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında madalya hedefliyor.

Genç Erkek Halter Milli Takımı, Japonya'da 16-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında mücadele edecek. Türkiye'yi şampiyonada 56, 62, 69, 77 ve 105 kiloda 5 sporcu temsil edecek.



Şampiyona için hazırlıklarını Ankara'da tamamlayan millilerin başantrenörü Cahit Oğuzkan, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Japonya'dan 3-4 madalya ile döneceklerini ifade etti.



Kampın 7 Mayıs'ta başladığını anlatan Oğuzkan, "Günde iki antrenman yaptık. İyi bir antrenman süreci geçirdik. İnşallah bunun karşılığını alıp, geleceğiz." dedi.



Antrenmanların verimli geçtiğine dikkati çeken Oğuzkan, şöyle konuştu:



"Çocuklarımız olabildiğince performanslarına ulaştı. 40 günlük bir kamp yaptık. Çocuklarımız önümüzdeki turnuvanın dünya şampiyonası olduğunun bilincinde. Uzun kamp döneminde sıkılmadılar. Antrenmanlarda 10-15 kilo üzerlerine koydular. Çocuklar da biz de mutluyuz."



Kamp çalışmalarına 16 sporcuyla başladıklarını dile getiren başantrenör Cahit Oğuzkan, "Şu anda beş kişiyle devam ediyoruz. Beş sporcumuzla şampiyonaya katılacağız. Geçen seneki dünya şampiyonasında tek madalya almıştık. Bu sefer 3-4 sporcumuzdan madalya bekliyoruz. Özellikle de koparmada madalyalarımızı bekliyoruz. İnşallah yanılmayız. Rengi önemli değil ama her zaman hedefimiz altın." ifadelerini kullandı.



Genç Erkek Halter Milli Takımı hazırlıklarını tamamlayarak yarın yola çıkacak.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcularını isimleri ve sıkletleri ise şöyle:



56 kilo: İsa Güngör



62 kilo: Cumali Kıvanç



69 kilo: Ramazan İlhan



77 kilo: Celil Erdoğdu



105 kilo: Ahmet Bozan