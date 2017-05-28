Yamaç Paraşütü Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında 9. oldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Coeur de Savoie'daki organizasyona 12 kadın ve 121 erkekten oluşan 27 takım katıldı.



Semih Sayır, Gökberk Dora Göksal, Oğuzkan Sadeer, Ali Karaca ve Hüseyin Tanrıverdi'nin temsil ettiği Yamaç Paraşütü Milli Takımı, 27 ekip arasında 9. sırada yer aldı.



Dünya Kupası, 5 ayak ve süper finalden oluşuyor.