Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlanan Tekvando Milli Takımının 16 sporcusu, kürsünün zirvesinde yer alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için en fazla puanı almak istiyor.

Tekvando Milli Takımı, Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak turnuvayı en iyi yerde tamamlamayı amaçlıyor.

Ay-yıldızlı sporcular, organizasyon hazırlıkları kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamp yapıyor.



Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının, olimpiyatlardan sonraki en önemli spor organizasyonu olduğunu kaydetti.



2020 Tokyo Olimpiyatları için en yüksek puanların dünya şampiyonasında verildiğini ifade eden Şahin, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Şahin, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra sporcuların önemli turnuvalara katılarak dünya şampiyonasına müsabaka anlamında da hazırlık yaptığını dile getirerek, "Önemli bir şampiyona, 150'ye yakın ülke katılacak. O ülkelerin arasından başarılı olmaya çalışacağız, en iyi dereceleri sporcularımız almaya çalışacak. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Belirlenen 16 kişi, karneleri iyi olan sporcular. Hemen hemen hepsi uluslararası müsabakalarda denendi, bazı eşit çocuklar da olsa en iyisi seçildi, özellikle yurt dışı performansı iyi olan sporcular dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler." şeklinde konuştu.



"Tüm sporcularımızın dereceye girmesini sağlayacağız"



Özellikle kadınlar kategorisindeki ay-yıldızlı sporcuların, klasmanlarında dünyada birincisi konumunda yer aldığını vurgulayan Şahin, "Onların puanlarını 2020 için yükseltmeye çalışıyoruz.



Erkeklerde çok sık sıklet değişikliği olduğu için hangi sıklette verimli olacaksa o sıklete kaydırabiliyoruz. Bunu hem teknik kurullar hem de yurt dışı maçlarında izleyip ona göre karar veriyoruz. Hedefimiz her zaman yarışmaların en büyüğü olan olimpiyatlar, ne kadar çok kişiyle katılabilirsek o bizim için memnuniyet verici." ifadesini kullandı.



Şahin, tekvandoda olimpiyatlara zor bir katılım bulunduğunu aktararak, bunu aşmaya çalıştıklarını bildirdi.



"Dünya Şampiyonası'ndaki hedefimiz, tüm sporcularımızın dereceye girmesini sağlamak." diyen Şahin, şöyle konuştu:



"Çok güçlü rakiplerimiz var, mücadele edeceğiz. Sonuçta iyi olacak çocuklarımız da var, sıkıntı yaşayacaklar da olabilir ama hedefimiz tüm sporcularımızı, şampiyonanın lideri yapmaya çalışacağız. Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) 2016 Rio'dan sonra kural değişikliği yaptı. Müsabakaları etkileyebilecek değişiklik var. O kurallara uyum için antrenman metotları geliştiriyoruz. Ben bu kural değişikliğini onaylamadım. Neden? Takımımız hem antrenmana hem de kurallara yeni oturmuşken yeniden kurallar değişiyor. Bu da bizim uyum sürecimizi sıkıntıya sokabiliyor. Ondan dolayı aslında farklı branşlarda elemeli seçmeler var onlar olsa tekvandoda en az 6-7 çocuk olimpiyatlara rahatlıkla gidebilir. Bu dünya şampiyonası bizim için iyi bir adım olur. 2020 Tokyo'ya en fazla şekilde katılmaya çalışacağız. 2020 Tokyo'ya şu an da en az 4 öğrencimle katılırım diyorum."



"Milli sporcular, kamp yerinde sınav olsa"



Şahin, üniversite öğrencisi olan milli sporcuların sınav dönemlerinde kamptan ayrılıp okullarına gitmek durumunda kaldığını belirterek, sporcuların bu konuda sıkıntı çektiğini söyledi.



Dünya şampiyonasına giden, olimpiyat adayı bazı sporcuların turnuvaya konsantre olmuşken kamptan ayrılıp üniversiteye sınava gittiğini ifade eden Şahin, "Bunlar bazı mevzuatlarla düzenlense iyi olur. Özellikle sınavların kamp yerinde olabilme hakkı olsa, öğretim üyelerimize de destek verilse çok güzel olur. Çünkü elit başarıya gidecek sporcuya yardımcı olmak gerekiyor. Bu uluslararası temsilde daha iyi olacaktır. Bu konularda yeni düzenlemeler bekliyoruz." diye konuştu.



Yunus Sarı: "Olimpiyatlara direk katılmak istiyorum"



Kariyerinde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli tekvandocu Yunus Sarı da kampın yoğun ve verimli kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.



Güney Kore'de 2011 yılında dünya ikincisi olduğunu belirten Yunus, "Bu turnuvada artık dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu yıl çok yoğun geçiyor. Her ay turnuvaya katılıyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'na katıldık, orada 2. oldum. Ara vermeden çalışıyoruz. 2016'da olimpiyat elemelerine katılmıştım, yarı finalde yenildim. Yenildiğim sporcu olimpiyat 3'üncüsü oldu. Bu sefer kıta elemesine kalmadan puanları toplayarak olimpiyatlara direk katılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.