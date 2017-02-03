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Milli tenisçiler sonradan açıldı

Davis Kupası'nda Türkiye'yi tek erkeklerde temsil eden Cem İlkel ve Marsel İlhan, 2-0 geriye düştükleri maçlarda rakiplerini 3-2 yenmeyi başardı

Milli tenisçiler sonradan açıldı

Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk tur mücadelesinde Türkiye, Cem İlkel ve Marsel İlhan'ın aldığı galibiyetlerle Kıbrıs Rum Kesimi karşısında 2-0 öne geçti.

Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında Lefkoşa Ulusal Tenis Merkezi'nde oynanan günün ilk mücadelesinde, milli tenisçi Cem İlkel ile Petros Chrysochos karşılaştı.

Chrysochos ilk iki seti 7-6 ve 6-3 alarak maçta 2-0 öne geçti. Oyunun sonraki bölümlerinde kontrolü ele alan Cem, sonraki setleri 6-3, 6-0 ve 6-4 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Milli tenisçi Marsel İlhan ile Menelaos Efstathiou arasında oynanan ikinci karşılaşmada da benzer bir mücadele yaşandı. Efstathiou ilk iki seti 7-5 ve 6-1 alarak maçta 2-0 üstünlük sağladı. Pes etmeyen Marsel, diğer setleri 6-4, 7-6 ve 6-4 alarak rakibini 3-2 mağlup etti.

İki ülke arasında 5 karşılaşma üzerinden oynanan turnuvada, Kıbrıs Rum Kesimi karşısında 2-0 öne geçen Türkiye, bir karşılaşma daha kazanırsa ikinci tura yükselecek.

Serinin üçüncü maçı, Petros Chrysochos-Eleftherios Neos çifti ile Anıl Yüksel-Altuğ Çelikbilek arasında oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #marsel ilhan #Davis Kupası #Cem İlkel
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