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Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme

Fransa Ligue 1'de son şampiyon Monaco, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan Portekizli teknik adam Jardim'in sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı

Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme

 Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü Leonardo Jardim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımı 17 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Ligue 1'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen 42 yaşındaki Jardim, 2014'te Monaco'nun başına geçti.

Jardim, teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin A.D. Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında görev yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Monaco #Ligue 1 #Leonardo Jardim #futbol #Fransa Birinci Futbol Ligi
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