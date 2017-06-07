Fransa Ligue 1'de son şampiyon Monaco, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan Portekizli teknik adam Jardim'in sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Monaco, teknik direktörü Leonardo Jardim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, takımı 17 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.



Ligue 1'de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçilen 42 yaşındaki Jardim, 2014'te Monaco'nun başına geçti.



Jardim, teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin A.D. Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında görev yaptı.