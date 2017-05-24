Fransız ekibi Monaco, Anderlecht'in 20 yaşındaki futbolcusu Tielemans'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu Monaco, Belçika ekibi Anderlecht'in orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı.



Fransız kulübünden yapılan açıklamaya göre, Monaco ile Anderlecht, 20 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı.



Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, Fransız basını, Monaco'nun, 2021-2022 sezonu sonuna kadar renklerine bağladığı Tielemans için Anderlecht'e yaklaşık 25 milyon avro ödediğini iddia etti.



Bu sezon Anderlecht formasıyla 53 maça çıkan Tielemans, 18 gol ve 15 asist üretti.